Fotomuseum aan het Vrijthof presenteert 'This is my Church'

Steve Aoki, Tomorrowland, Boom 2012. Foto: Rutger Geerling

Rutger Geerling (1970) woont in Rotterdam waar hij een opleiding Bestuurskunde heeft voltooid. Hij volgde zijn hart en werd in 1995 professioneel fotograaf, ook onder de naam Rudgr.In 2015 is zijn veelgeprezen boek 'This is my Church' verschenen met een overzicht van 20 jaar Electronic Dance Music. Met het inspirerende fotoboek is hij winnaar van de prestigieuze Pop Media Prijs 2015. De iconische foto's van Rudgr worden wereldwijd gepubliceerd en zijn nu voor het eerst in een museale setting te zien.