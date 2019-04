Futures Past & Present in Huis Marseille

Berliner Kneipen (Berlin, 1974-1982). Foto: Helga Paris

De rol van omstandigheden

De carrière van de veelbelovende fotograaf Esther Kroon , die in een stroomversnelling was geraakt door haar Amsterdamse project Kinderen in de grote stad uit 1989, werd in de knop gebroken toen ze in 1992, op 25-jarigeleeftijd in Guatemala slachtoffer werd van een roofoverval waarbij ze om het leven werd gebracht. Céline van Balen heeft in de beginjaren van de eenentwintigste eeuw afstand genomen van de fotografie. Het was de fotografie die haar in eerste instantie had geholpen haar depressieve tendensen en angst voor de buitenwereld te overwinnen, maar het was ook diezelfde fotografie die haar dwong iemand te zijn die ze niet kon zijn.Ze had groot succes gekregen met foto's van moslimmeisjes, haar werk dat in 1997 al direct uit haar afstudeerexpositie werd verkocht. Daarna fotografeerde ze in opdracht van NRC Handelsblad en het Rijksmuseum kinderen van zeven voor Document Nederland.Maar de opdracht van het Zwitserse fotomuseum Winterthur om in 2000 'multicultureel Berlijn' te fotograferen, pakte niet zo uit als de opdrachtgever had verwacht. Van Balen voelde enorme druk om meer te maken van wat al geweest was, maar hoe bekender ze werd, hoe meer ze zich terugtrok. Een paar jaar na de Berlijnse portretten sloot ze haar carrière in de fotografie af.