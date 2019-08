Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier | Contemplation

Met een analoge Hasselblad camera en natuurlijk licht is zij bij voortduring op zoek het ogenschijnlijk onzichtbare vast te leggen. Hoewel de foto's herinneringen oproepen aan de zwart-wit opnamen uit de begintijd van de fotografie hebben zij een geheel eigen karakter en stijl.



De laatste jaren past de fotograaf ook kleur in haar werk toe, zoals in de serene en mysterieuze beelden uit de 'At the Window' serie en de foto's uit de 'Contemplation Still life' serie. De elegante stillevens weerspiegelen een schilderachtige esthetiek. Voor de kunstenaar is de zeventiende-eeuwse schilder Johannes Vermeer een belangrijke inspiratiebron.



Sinds 2011 werkt Van Hövell aan een reeks portretten waarin een witte blouse van omstreeks 1912 centraal staat.