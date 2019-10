Met Apeldoorn Photo alles onder één naam

Elkaar versterken

Vijf centrale thema's

Festival: Het twee jaarlijkse festival (voorheen Apeldoorn Fotostad) is een belangrijke basis. Met een fotografisch thema worden fotografen uitgenodigd om in 2020 mee te doen;

Meetups: Uiteenlopende ontmoetingen waarbij fotografie centraal staat. Bekendste meetup is het FotografenCafé, al jaren een gezellig en goed bezochte meetup met inspirerende sprekers. Deze gaat vanaf heden door onder de naam Fotocafe;

Stadsfotograaf: Deze wordt door de Gemeente Apeldoorn benoemd voor een periode van twee jaar. Anders dan voorheen zal de Stadfotograaf ook meedoen aan Apeldoorn Photo;

Educatie: Alle soorten van workshops, opleidingen en korte trainingen kunnen hier deel van uit maken. Partijen die hier al actief zijn worden uitgenodigd zich aan te sluiten;

Projecten: Hieronder kunnen allerlei soorten van fotografische activiteiten vallen. Kern is dat ze zowel eenmalig zijn (bijv. exposities) en doorlopend georganiseerd kunnen worden.

Apeldoorn als centrum van de fotografie

Met volle energie aan de slag!

Wat is er te doen

aldus Jeffrey de Grijs, voorzitter van Apeldoorn Fotostad.Er wordt gewerkt met vijf centrale thema's waar activiteiten onder vallen:De basis van alle activiteiten is Apeldoorn en Apeldoornse fotografen. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. Ook Apeldoorn Photo zal samenwerking zoeken met nationaal en internationaal bekende fotografen en deze naar Apeldoorn halen.De afgelopen periode is gebruikt om met alle initiatieven en samenwerkingspartijen van Apeldoorn Photo vorm te geven. Het huidige bestuur van Apeldoorn Fotostad zal ook het nieuwe bestuur van Apeldoorn Photo vormen waarbij de verschillende initiatieven in vertegenwoordigd zijn.Op de website https://apeldoorn.photo staat naast informatie over de verschillenden onderdelen ook de agenda. Iedereen met activiteiten op het gebied van fotografie in Apeldoorn en omstreken kan hierin worden opgenomen. Insturen kan via de website.