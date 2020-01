Nieuwe aanwinsten Erwin Olaf in Haagse dubbeltentoonstelling

Chessmen, 1988, installatiefoto van de complete serie tijdens de tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag, Collectie Kunstmuseum Den Haag Erwin Olaf Foto: Gerrit Schreurs

Tentoonstelling Onverwachte ontmoetingen

In Nederland waren Hans van Manen, Paul Blanca en Erwin Olaf de belangrijkste vertegenwoordigers van deze nieuwe studio fotografie. Olaf presenteert zijn monumentale, verhalende fotografie in die tijd op middenformaat in prachtig zwart-wit.Hij excelleert hierbij in verstilling en techniek: de composities uit de reeks Squares zijn volledig in balans en perfect uitgelicht. Verrukkelijk om naar te kijken en een belangrijke aanwinst op foto-historisch gebied.Een van foto's die Erwin Olaf aan het museum schenkt, Marieke Simons (1988), heeft meteen een plek gekregen in de nieuwe tentoonstelling Onverwachte ontmoetingen Schenkingen aan de collectie 2002 -2019 in Fotomuseum Den Haag.