Richard Learoyd - De magie van de camera obscura

Zijn modellen zitten al die tijd stil, zoals in de vroege fotografie ook het geval was. Bovendien is er geen negatief. Dit betekent dat elke foto, net als in de schilderkunst, een uniek werk is. In samenwerking met Fundación MAPFRE toont Fotomuseum Den Haag portretten, landschappen en stillevens van Learoyd in zijn eerste grote solotentoonstelling in Nederland.





De magie van de camera obscura

Richard Learoyd maakt gebruik van de oervorm van de fotografie: de camera obscura. De vroegste voorbeelden van de camera obscura, letterlijk vertaald betekent dit donkere kamer, stammen uit de klassieke oudheid.Het is een natuurkundig optisch fenomeen waarbij licht dat valt door een kleine opening in de wand van een volledig donkere ruimte op de wand ertegenover een projectie op z'n kop geeft van datgene wat zich buiten deze donkere ruimte afspeelt.Vanaf de zestiende eeuw werd dit fenomeen vermoedelijk door kunstenaars gebruikt als hulpmiddel om de werkelijkheid naar doek te vertalen. Wanneer de pioniers van de fotografie Niépce, Daguerre en Talbot in de negentiende eeuw tijdens succesvolle experimenten een projectie in een camera op de lichtgevoelige plaat weten te fixeren is de fotografie geboren.