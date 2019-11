Saskia Boelsums – Landscape Photography

Foto's: Saskia Boelsums. Courtesy: Eduard Planting Gallery

De landschapsfoto's van Saskia Boelsums hebben een sterk eigen signatuur: overweldigend en schilderachtig. De kunstenaar laat de essentie van haar beleving zien en maakt de sfeer van het gefotografeerde landschap, met weidse horizonten en grootse wolkenluchten, voelbaar voor de toeschouwer.Daarbij zijn de natuur en de seizoenen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Boelsums voelt zich sterk verbonden met de traditie van Nederlandse landschapsschilders.De foto's zijn gemaakt in hetzelfde landschap en onder dezelfde wolkenpracht die de oude meesters zo fascineerden. Het is dan ook geen toeval dat het werk van Boelsums in exposities te zien is samen met dat van voorgangers.Haar foto's hingen dit jaar naast werken van Van Gogh en Van Ruisdael op het FotoFestival Naarden en in het najaar in het Drents Museum, samen met schilderijen van Israëls, Mesdag en Van Gogh.Saskia Boelsums (Amstelveen, 1960) is opgegroeid in Iran en op Curaçao. Terug in Nederland volgt ze een opleiding aan de Kunstacademie Minerva in Groningen en studeert af in ruimtelijke en grafische vormgeving. Sinds 2013 focust de kunstenaar zich volledig op landschapsfotografie.Haar autonome werk is al meerdere malen bekroond en te zien geweest op exposities in Amsterdam, Berlijn, Hong Kong, Londen, Moskou en New York. De fotograaf is genomineerd voor de verkiezing Kunstenaar van het jaar 2020.