Van de Camp & Heesterbeek – 'Spatio-temporeel'

Het kunstenaarsduo speelt met tijd en ruimte, haalt de schoonheid uit de werkelijkheid en maakt met beelden een nieuwe schoonheid. In hun zoektocht worden de grenzen opgezocht waarbij ze zich telkens afvragen hoe ver kun je afwijken van die klassieke opvatting? Zonder dat het opzichtig of geforceerd wordt en de kracht van het beeld behouden blijft.



Patricia van de Camp (1969) volgde een opleiding grafische kunst en fotografie aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Design School Kolding in Denemarken.



Marc Heesterbeek (1965) studeerde architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven en ruimtevaart architectuur aan het SICSA in Houston (VS). Sinds 2018 vormen ze een kunstenaarsduo.