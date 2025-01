Waarom ik áltijd een notitieboekje bij me heb

En oja, ook nog een kaboutertje.





Mijn kaboutertje

Want gedurende de dag kijkt er (zo stel ik me voor) een klein kaboutertje mee met alles wat ik lees, hoor en zie. Dat kaboutertje heeft maar één vraag die ze zichzelf telkens stelt: is dit iets voor in het boekje?In het begin was dat even oefenen, want het kaboutertje nam haar taak veel te serieus: bijna niks mocht erin. Het filter stond te scherp afgesteld. En er moest netjes worden geschreven, met de juiste pen. En wat erin kwam, moest goed onderbouwd zijn.Maar gaandeweg raakten we aan elkaar gewend.En nu weet het kaboutertje dat zodra ze de vraag stelt, het antwoord altijd ja is. Dus alles wat mijn interesse wekt en het kaboutertje doet opveren, komt in het boekje. De waaromvraag blijft achterwege. Net als logica en chronologie. Zodoende lijkt de inhoud van mijn boekje steeds meer op hoe mijn hersens werken.En nu kan ik dus door mijn eigen brein bladeren. Waardoor er óók weer nieuwe associaties ontstaan.