Wereldprimeur DDR-fotograaf Helga Paris

Berliner Kneipen (Berlin, 1974-1982). Foto: Helga Paris

Helga Paris

Helga Paris werd in 1938 als Helga Steffens geboren in Gollnow, Pommeren, het huidige Goleniów in Polen. Aan het eind van de oorlog vluchtte ze met haar familie naar Zossen, de geboortestad van haar vader. Via haar tante, die in een fotolaboratorium werkte, kwam Paris in aanraking met fotografie.Tussen 1956 en 1960 studeerde ze modeontwerpen aan de Fachschule für Bekleidung in Berlijn. Daar ontmoette ze de kunstenaar Ronald Paris met wie ze van 1961 tot 1974 getrouwd was en twee kinderen heeft.Via het Berliner Arbeiter- und Studententheater, waar ze de kostuums verzorgde, kwam Paris in contact met de latere documentairemaker Peter Voigt die haar stimuleerde meer te fotograferen. Om haar techniek te verbeteren werkte ze in 1967-68 in het fotolaboratorium van de Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft DEWAG.Ze fotografeerde veel in het theater, zoals producties van de Volksbühne, omdat haar man ook decorontwerper was. Deze ervaring bood haar, zoals ze later zou zeggen, een goede basis om haar houding als straatfotograaf in de ruimte te bepalen.Haar eerste tentoonstelling had Paris in 1978 in de Hochschule für Bildende Künste in Dresden. In 1996 werd ze lid van de Akademie der Künste in Berlijn. Haar zelfportretten waren een groot succes op de tentoonstelling Kunst in der DDR in de Neue Nationalgalerie in Berlijn (2003). In 2004 Helga Paris ontving de prestigieuze Hannah-Höch-Preis.