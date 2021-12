Dinsdag 14 december: CanonTalks online te bekijken

Humberto Tan praat ook dit keer weer Canon Talks aan elkaar. Hij spreekt met William Rutten, Ahmet Polat en Lieve Blancquaert. De sprekers zullen hun inzichten en tips delen over het vastleggen van iconische en emotionele portretten en reportages.



Je kunt het event hier dinsdagavond live volgen:



Deelnemen aan Canon Talks



Tijdens de liveshow maken de kijkers ook nog eens kans op een mooie prijs.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook