Starten met een wildcamera; dit wil je weten

Een wildcamera is kortgezegd een draagbare en automatisch opererende camera die pas aangaat op het moment dat het beweging detecteert. Niet alleen beweging maar ook warmte wordt gemeten waardoor zowel dag- als nachtbeelden mogelijk zijn.



Sommige wildcamera's zijn ook mobiel bestuurbaar. De camera's zijn speciaal gemaakt om dierlijk gedrag vanaf een afstandje, volledig automatisch vast te leggen.



Dieren reizen, socialiseren en voeden zich gedurende de dag en we kunnen er niet altijd zijn om ze in de gaten te houden. Om de te fotograferen dieren zo goed mogelijk te begrijpen is het handig om wildcamera's te gebruiken om deze activiteiten in de gaten te houden.



Maar net als alle andere gadgets die we in ons leven gebruiken, kunnen trail camera's gevoelig zijn voor zowel gebruikers- als technologische fouten. Het grote voordeel is dat het dierlijk gedrag niet verstoord wordt door de menselijke aanwezigheid, de camera's zowel dag/nacht beelden kunnen maken en bovendien voorzien zijn van vele praktische opties.



Daarnaast is een wildcamera, ook wel trailcamera genoemd te gebruiken om onder andere:



- Nesten en broedplaatsen in de gaten te houden

- Dierlijke observaties uit te voeren (zonder de natuur te storen)

- Biologische onderzoeken uit te voeren

- De groei van plant/dier/constructie te monitoren (timelapse functie)

- Je passie voor natuur op een bijzondere manier extra invulling te geven





Hoe werkt een wildcamera?

Belangrijkste onderdelen van een wildcamera

No-glow of Low-glow

Megapixels en Videoresolutie

Triggersnelheid

Detectiezone

PIR-hoek

Multi-shot/Burst mode

De essentiële onderdelen die een wildcamera laten werken zijn de bewegingssensor, de lens, de infraroodstralers, de batterijen en de geheugenkaart. De bewegingssensor van een wildcamera is wat de camera activeert om beweging vast te leggen.Een camera die foto's of videoclips maakt telkens als de wind de bladeren rond blaast, zou nutteloos zijn, dus zijn bewegingssensoren ook uitgerust met warmtedetectie.Deze warmtedetectie zorgt ervoor dat de camera en haar sensoren pas starten met opnemen, zodra er een levend wezen haar gezichtsveld binnenkomt. Hoe beter de sensor, hoe sneller hij beweging en warmte detecteert, hoe sneller hij beweging en warmte kan detecteren en hoe sneller hij beelden binnen zijn gezichtsveld zal verzamelen.Camera's van hogere kwaliteit hebben ook een hoge omlooptijd tussen het nemen van een foto en het klaar zijn voor de volgende.Wanneer je opzoek bent naar een wildcamera komen er vaak tal van verschillende termen en benamingen aanbod. Hieronder wordt op eenvoudige wijze, kort uitgelegd wat welke functie eigenlijk precies inhoudt.Camera's met een "no-glow" flitser zijn uitgerust met zwarte LED's die totaal onzichtbaar zijn, niet alleen voor het wild, maar ook voor de mens.Opgemerkt moet worden dat alle beelden die 's nachts met deze optie worden vastgelegd zwart-wit zullen zijn.Gebruik je de camera als beveiligingscamera en wilt je dat deze niet gezien wordt? Dan zijn No-Glow camera's iets voor jou! In het algemeen hebben wilde dieren géén last van flitsen.Low-Glow wild camera's daarentegen hebben een lichte gloed vanuit de infrarood sensoren. Deze rode gloed is lichtelijk zichtbaar met het blote oog. Vaak zijn de low-glow modellen iets goedkoper in aanschaf.De meeste wildcamera's variëren tussen de 8 en maximaal 20 megapixels. Megapixels samen met de kwaliteit van de camera lens staan voor de scherpte en resolutie van de foto's die de camera neemt.Binnen het wildcameraXL assortiment zijn de laagste aantal megapixels 12 megapixel en lopen deze op tot maar liefst 42MP. Qua videoresolutie is het belangrijk om te mikken op minimaal 'Full-HD' videoscherpte. Het is natuurlijk erg belangrijk scherpte video's te schieten. Ook bestaan er verschillende 4K video-modellen, welke bijzonder goede video's schieten.De triggersnelheid of triggertijd is in wezen de tijd die een camera nodig heeft om een foto te maken zodra een beweging, zoals een hert wordt gezien.Triggersnelheid is een zeer belangrijke eigenschap en kan zonder twijfel het verschil tussen het zien, of niet zien van bepaalde beweging zijn. Triggersnelheid is een van de belangrijkste eigenschappen van een wildcamera. Triggertijden variëren tussen 0,2 seconden en 1,5 seconden.In principe is een kortere triggersnelheid altijd beter. Bij een langere triggertijd is de kans aanwezig dat het dier dat voorbij komt al weer uit beeld verdwenen is.De 'detectiezone' van een wildcamera is een onzichtbaar gebied dat begint bij de voorkant van de camera en zich naar buiten uitbreidt in een V-vorm; het wordt groter naarmate de afstand groter wordt.Deze zone is waar de camerabeweging detecteert. Zodra beweging is opgemerkt, wordt de camera geactiveerd en neemt een beeld op of begint video-opnamen te maken.Wat de detectiezones betreft, moet je jezelf ervan bewust zijn hoe breed en hoe lang jouw specifieke model is, want afhankelijk van waar je de camera wilt gebruiken, heb je misschien niet zo'n grote zone nodig.Vanzelfsprekend zal de camera bij hoge cijfers in beide zones meer beweging vinden en meer foto's nemen, en vice versa.PIR staat voor Passief InfraRood en de PIR-hoek verwijst naar de mate waarin de camerabeweging kan waarnemen.Camera's die een grote PIR-hoek hebben kunnen beweging sneller detecteren en hebben een betere kans om het dier/object in het midden van het frame vast te leggen.Camera's van mindere kwaliteit hebben een kleine PIR-hoek. Camera's van hogere kwaliteit hebben meestal een PIR-hoek van 48 graden.In plaats van één beeld te nemen wanneer de camera triggert, zal de 'Burst Mode' de camera toelaten een vooraf bepaald aantal beelden te nemen alvorens te stoppen.Bijvoorbeeld: een hert loopt voorbij en de camera, wanneer de multi-shot aanstaat (bijvoorbeeld ingesteld op 3 foto's per detectie), neemt de camera direct 3 extreem snelle foto's achter elkaar!Je geheugenkaartje loopt zo natuurlijk wel sneller vol, maar ideaal om hét shot te krijgen.