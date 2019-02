Vogelwerkgroepen en ijsvogelwanden

Apparatuur

Voorbeelden van ijsvogelwanden

IJsvogelwanden maken, wat heb je nodig?

Ik werk met een Canon 5D mark IV en een 600mm mark II lens, statief, afstandsbediening en ik fotografeer op zes meter afstand waar de ijsvogel op de zitstok zit.In dit artikel enkele voorbeelden van een ijsvogelwanden van ijsvogelwerkgroep Natuur en milieu verenigingVoordat een wand aangelegd wordt moet je overleg plegen met de terreinbeheerder (zie afbeelding). De periode dat ijsvogelwanden gemaakt of onderhouden kunnen worden gebeurt na de broedperiode (oktober tot begin april).Geschikte nestplaatsen kunnen ijsvogels moeilijk vinden en daar kunnen we ze een handje bij helpen. Het voordeel is dat je in een VIP-room zit als je een keer een mooie foto wilt maken.Bovendien doe je nuttig werk met het beschermen van deze prachtige vogel. Tip: wordt lid van een ijsvogelwerkgroep en geef eerst voordat je wat krijgt.Het belangrijkste is een schop en een flinke portie zin om aan de slag te gaan. Niet alles is noodzakelijk maar wel handig als je het hebt.