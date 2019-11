Cameratools wordt CameraNU.nl

Je wordt inmiddels op de website van CameraTools al doorverwezen naar CameraNU.nl. Vandaag en morgen is de winkel in Apeldoorn gesloten om achter de schermen de overgang naar CameraNU.nl te voltooien.





Verdere uitbreiding

CameraNU.nl is sowieso goed aan het uitbreiden. Eerder dit jaar namen ze Foto Booms in Amsterdam ook over en ze hebben een verregaande samenwerking met City Foto in Eindhoven.Volgens onderzoek van de Consumentenbond zijn klanten bij CameraNU.nl erg tevreden. Ze scoren een gemiddelde van 9,2.