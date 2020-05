Red Dot Award voor Nikon's Z 50 en Noct-objectief

Nikon Z 50

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

De Z 50 is Nikon's eerste DX-formaat systeemcamera die op het ontwerp, het bedieningsgemak en de betrouwbaarheid van de Nikon Z 7 en Nikon Z 6 is voortgebouwd.Met zijn uitstekende beeldkwaliteit legt de Nikon Z 50 zeer scherpe foto's en 4K-video's met veel details, diepte en kleur vast. De compacte, lichte en duurzame camerabody maken het een prima camera, die erg geschikt is voor portretfoto's.De NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct is en iconisch objectief voor systeemcamera's. Met de klassieke uitstraling van het Noct-objectief met F-vatting en een mooi optisch ontwerp biedt dit in het oog springend objectief veel nieuwe mogelijkheden bij weinig licht.