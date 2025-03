Den Escura InstaSnap speelgoedcamera

Credits: Escura and DC.Watch

Wil jij ook gave foto's maken?

De Escure InstantSnap heeft de grootte van een credit card, maar wel dikker. Het is ongeveer 30 gram en bevat een grote optische zoeker. Een digitaal display ontbreekt.Je gebruikt de InstantSnap camera door deze omhoog te houden, een compositie te maken, en op een verborgen ontspanknop te drukken. Er is een video optie beschikbaar. De zoeker kan effecten weergeven en de weergave van de zoeker is in te stellen.De foto is slechts 1,3 megapixel groot en de sluitertijd is vast op 1/125s. De foto's worden op een microSD kaart opgeslagen.De Escura InstantSnap moet als een speelgoedcamera gezien worden. Je mag dus niet veel kwaliteit verwachten. Het is echter wel een erg leuk concept. Het moet in mei op de markt komen voor ongeveer 50 dollar. Of het op de Europese markt zal verschijnen is niet zeker.