Per ongeluk met je toekomstige geliefde op een foto staan

Op bijna al mijn foto's staan dingen die ik pas later -bij thuiskomst- werkelijk zag. In het geval van mevrouw Xue stond er iets op haar foto dat ze pas 11 jaar later zag: haar toekomstige man.





Per ongeluk je toekomst fotograferen

In 2000 was mevrouw Xue op reis met haar moeder. Ze bezochten het 4 Mei plein in de Chinese stad Qingdao en maakte daar een kiekje dat vervolgens een muffig leventje zou leiden in een plakboek.In de 11 jaar daarna werd mevrouw Xue verliefd, trouwde ze en kreeg ze een tweeling. Al die tijd stond het fotoboek met die foto in de kast bij haar moeder. Totdat het eruit werd gepakt, door haar man. Hij bladerde (waarschijnlijk licht verveeld) het fotoboek door, zich onderwijl afvragend op wie zijn tweelingdochters het meeste leken.En toen ineens, zag hij zichzelf op de foto staan. Hij stond onbedoeld in beeld op de foto van een ander. En die ander was inmiddels zijn vrouw. Hij was kortom getransformeerd van storende vlek in een foto, naar de levenspartner van de onbekende vrouw wiens foto hij destijds verpestte.Uiteraard ging meneer Ye thuis driftig op zoek naar zijn igen versie van dit moment. Want hij stond daar niet zomaar te lanterfanten, hij werd k gefotografeerd. Het lijkt erop dat de foto's op praktisch hetzelfde moment zijn genomen, gezien de pose van de man.