Van schets naar (rare) foto. Hoe dan?

Dat algoritme update de foto telkens wanneer je iets nieuws aan het beeld toevoegt. Schets je een meertje (ofwel een simpel blauw vlak) waar je later wat bomen aan de oever zet, dan verandert ook de reflectie in het water.



Kortom, je kunt dus een schets maken op het niveau van een kleuter (huisje, boompje, beestje), waarna het algoritme alles aanvult en er een realistische foto van maakt. Daarin kloppen dan de schaduwen, de lichtval alsmede het seizoen. Een bloeiende boom in een sneeuwlandschap komt niet voor.



Ik sloeg natuurlijk direct zelf aan het kleuren. Ik heb me er een goed half uur mee vermaakt. Het is even uitzoeken hoe het algoritme precies 'denkt' maar daar kom je spelenderwijs achter. En bevalt het niet: je kunt eindeloos opnieuw beginnen.



Rotsen in de zee zien er dan zo uit: