Een nog betere fotograaf worden

Waarom sta je 's ochtends op en rijd of loop je naar een bepaalde plek om foto's te maken. Wat is de aantrekkingskracht hiervan?



Wat drijft jou en andere mensen om een groot deel van hun leven met deze mooie hobby of beroep bezig te zijn? Als je weet wat jouw drijfveer is, ben je op weg om een nog betere fotograaf te worden.



Professionals maken foto's omdat ze ervoor betaald worden. Zo betalen ze hun rekeningen en komt er brood op de plank. Zo zorgen ze voor hun gezin en kunnen ze investeren in nieuwe apparatuur.



Maar ze hebben vooral ook een voorliefde voor fotografie. Net als iedereen die zich met fotografie bezighoudt. Het is die liefde die fotografen drijft om foto's te blijven maken. Of je nu je brood verdient met fotograferen of fotografie je hobby is.



Dus zou de echte vraag moeten zijn, waarom houden we ervan?



Dit is een vraag die we stellen aan iedereen die bij ons een workshop volgt. Het kennen van het antwoord op deze vraag kan je namelijk enorm helpen. Helaas alleen jij hebt het antwoord op die vraag en als je eerlijk genoeg bent, kun je dit raadsel oplossen en jezelf een enorm plezier doen.





Waarom heb ik de behoefte om foto's te maken?

Mijn antwoord is simpel: Het is een hulpmiddel dat me in staat stelt de wereld te zien en te laten zien. Foto's maken maakt me blij en geeft me een gevoel dat ik iets moois creëer.Het leven is kort heb ik gemerkt en dat ik deze momenten kan vastleggen, herinneringen kan creëren maakt me blij. Mijn drijfveer is dat ik iets tastbaars wil nalaten aan mensen. Zie het als een erfenis.