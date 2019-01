Een uitknipmasker maken in Photoshop

Een uitknipmasker is koppeling van één laag naar een andere. Waarbij de randen van de ene laag gebruikt worden, en de inhoud van de andere laag. Dus je maakt feitelijk een mal van de ene laag om daarmee een afbeelding in een andere laag in een bepaalde vorm te snijden.



In dit artikel een leuke oefening met een uitknipmasker waarbij je een afbeelding binnen een tekst plaatst.



Maak een nieuw document aan met Command-N (pc:Ctrl-N) en selecteer in de werkbalk het gereedschap Horizontale tekst (T), klik in je document en maak een tekst (een dik, vet lettertype is hiervoor het geschiktst).