Alter RFS: een scharnierende lensfilteradapter

Je schroeft je lens filter nu niet meer rechtstreeks op je lens, maar in plaats daarvan op de RFS adapter. Die je vervolgens op je lens schroeft. Als je het filter niet meer nodig hebt, kun je het eenvoudigweg naar buiten zwenken om je lens weer een filterloos beeld te geven.



Het instelbare frictie-scharnier van 270 graden op de adapter zorgt ervoor dat het filter niet in de weg hangt, zelfs als je merkt dat je camera rondzwaait.



De oriŰntatie van de adapter kan worden aangepast zodat filters in verschillende richtingen kunnen uitzwenken, handig als bepaalde zijden worden geblokkeerd (bijvoorbeeld door een accessoire dat op de flitsschoen is bevestigd).