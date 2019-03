Introductie nieuwe Leica Q2

Nieuwe Leica Q2 accessoires

Leica FOTOS APP

'Easily Pair': verbindt Leica FOTOS met de Leica Q2 zonder menu's, via Bluetooth;



'Remote Wake up': om verbinding te maken met de Leica Q2, zelfs wanneer deze buiten bereik is;



'Auto Clock Set': de datum en tijd van de Leica Q2 is hiermee altijd gesynchroniseerd met je smartphone.

Prijs en waar te koop

Voor de Leica Q2 is ook een uitgebreid assortiment optionele accessoires verkrijgbaar. Deze omvatten bijvoorbeeld protectors en draagriemen in premium-kwaliteit leer in de kleuren zwart en bruin, dit geeft je de mogelijkheid om een modieuze touch toe te voegen met deze versies in rood.Alle accessoires zijn afgestemd op de camera en zijn functioneel ontworpen voor een eenvoudige bediening.De Leica Q2 beschikt over een ge´ntegreerde Wi-Fi module voor draadloze overdracht van foto's en video naar andere apparaten en het op afstand bedienen van de camera via WLAN of direct Wi- Fi met behulp van een smartphone of een tablet.De Leica FOTOS APP, voor iOS en Android apparaten, kan voor deze functies gratis worden gedownload van bijvoorbeeld de Leica website, Apple App Store of Google Play Store. De Leica FOTOS APP. maakt het ook mogelijk de instelling van parameters zoals bijvoorbeeld diafragma en sluitertijd aan te passen.Om de volledige functionaliteit van Leica FOTOS te waarborgen, zal de App de Q2 pas vanaf 3 april ondersteunen. Deze informatie wordt ook weergegeven in de App. Nieuwe functionaliteiten zijn onder andere:De Leica Q2 is per direct beschikbaar in Leica Stores voor een adviesprijs van 4870 euro.