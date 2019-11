Loupedeck Creative Tool: kleine en uiterst veelzijdige bewerkingsconsole

Loupedeck CT is compatibel met een breed scala aan software die wordt gebruikt in verschillende sectoren, zoals foto, video, ontwerp en muziek. En terwijl de originele Loupedeck-console alleen fysieke knoppen, draaiknoppen, knoppen en schuifregelaars bevatte, beschikt de Loupedeck CT over aanpasbare nieuwe touch-interfaces.



De originele Loupedeck-consoles waren ongeveer de vormfactor van toetsenborden van normale grootte. De nieuwe Loupedeck CT is ongeveer zo groot als een open hand en kan gemakkelijker in je camerarugzak worden opgeborgen voor het bewerken van foto's onderweg. Het wordt geleverd met een eigen draagtas en de USB-kabel kan worden verwijderd.