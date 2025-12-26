De antieke Steinheil München Macro-Quinar 100mm f/2.8

Kleverig koraalzwammetje van een paar millimeter groot, gefotografeerd met de Steinheil München Macro-Quinar.

Het objectief zelf

Een echt antiek macro-objectief levert toch wel meer mogelijkheden op. Zodoende ontdekte ik de Steinheil München Macro-Quinar 100mm f/2.8. Een objectief dat uit 1968 komt en een 1:1,3 vergroting kan halen.Ik had nog nooit van het merk gehoord. Het valt ook niet mee om er inhoudelijke informatie over te vinden. Het komt natuurlijk uit Duitsland, zoals uit de merknaam blijkt. Het is in 1855 opgericht en is in 1994 als merknaam opgeheven.De Macro-Quinar is er één uit een serie macro-objectieven. Behalve de 100mm is er een 55mm en een 135mm. Wat uiterlijk betreft zijn ze ongeveer gelijk met de typische zebra-ringen en de diafragmknop.