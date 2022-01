PhotoShelter heeft mijn leven als fotograaf prettiger gemaakt

Of je nu een (semi)professionele fotograaf bent of je fotografie als een serieuze hobby oppakt, vroeg of laat ga je je afvragen of je een website nodig hebt. Dus niet alleen een social media-account, maar een plek om je portfolio aan de wereld te laten zien.



Maar wellicht ben je ook op zoek naar een plek om je foto's op een veilige en efficiënte manier aan je klanten of familie/vrienden aan te bieden. Of misschien zelfs een oplossing die als beeldbank/back-up voor je foto's kan dienen.



Ik denk dat ik de bijna perfecte oplossing voor dit alles heb gevonden. Ontmoet PhotoShelter: naar mijn mening een goede en betrouwbare speler op dit gebied.





Waar was ik naar op zoek?

Ik had al een website, maar ik was op zoek naar meer dan alleen een website. Maar ik had ook een veilige klantomgeving nodig om foto's aan te leveren, een soort fotomanagement tool en om foto's te verkopen en op te slaan.In PhotoShelter vond ik de alles-in-één oplossing die voldeed aan mijn behoeften.Veel mensen vergeten dat hoe mooi je website er ook uitziet, de manier waarop je jouw fotografie activiteiten levert er net zo professioneel uit moet zien. Een goede website straalt namelijk vertrouwen en kwaliteit uit.Je foto's opsturen via Dropbox, Google Drive of WeTransfer is zeker een oplossing maar werkt niet altijd. Je begrijpt de frustratie wanneer mensen in totaal 4 gigabyte aan foto's proberen te downloaden, of hun WeTransfer-link is verlopen.Gelukkig omzeilt PhotoShelter ook dit probleem. Het blinkt uit in zowel het maken van prachtige websites als het leveren van foto's aan familie, vrienden en klanten, met een reeks hulpmiddelen die het proces gemakkelijk en bijna plezierig maken.Van portfolio, downloadmogelijkheden, afgeschermde klantengalerijen tot aan hoge resolutie beeldbank opties. Het is een totaaloplossing voor de serieuzere fotografen.