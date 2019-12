Review: Canon EOS RP

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de Canon EOS RP is over het algemeen erg goed, op twee punten na. Degenen die voornamelijk in jpeg schieten en dit met redelijk licht doen, zullen de minpunten nauwelijks opmerken.Je krijgt dan prachtige, contrastrijke beelden met pittige kleuren en de karakteristieke diepe zwarttinten die we van de EOS-camera's gewend zijn. De scherpte is heel goed, en dankzij de fullframe sensor kun je zelfs een aanzienlijke achtergrondonscherpte krijgen met een f/4 zoomlens zoals de Canon RF 24-105 mm f/4 IS.Dit is wat je als amateurfotograaf van een Canon verwacht, en als je de EOS RP op die manier gebruikt, stelt de camera zeker niet teleur. Iedereen die alles in RAW fotografeert met de bedoeling om alles later uitgebreid te bewerken, zal waarschijnlijk iets meer problemen hebben met de camera.Dat komt omdat het dynamische bereik iets kleiner is dan je wellicht gewend bent van nieuwe camera's. De EOS RP is daarom enigszins een gespleten persoonlijkheid.Als je de camera koopt vanwege zijn compactheid en lage gewicht, als een camera om eenvoudigweg prachtige foto's te maken zonder alteveel gedoe, heb een geweldige aanwinst aan de EOS RP.Als je hem koopt omdat je een full-frame camera wilt en op zoek bent naar de ultieme beeldkwaliteit, maar je budget is beperkt, dan maak je wellicht een verkeerde keuze met de EOS RP.