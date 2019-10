Review: Cursus Fotoshoot onder controle - Frank Doorhof

Gebruik maken van de omgekeerde kwadratenwet; met slechts 1 striplight toch 2 modellen goed uitlichten. Zet het 1e model relatief dichtbij de striplicht maar richt de striplight vervolgens op het 2e model

Een(what's in a name..) of eenzorgen voor een omleiding waardoor je camera-poort in ieder geval gespaard blijft als je de kabel er steeds in moet doen en uittrekken. Alleen het apparaat gaat hooguit kapot. Via een arca-mount kun je hem hiermee ook meteen op een statief zetten.: voor het belang van kleurechtheid. Deze maakt een ICC of DCP-profiel voor je aan. Er zit een 18% grijsgedeelte en een gewoon witbalans-gedeelte op.Frank gebruikt alleen het kleurengedeelte (met de gekleurde blokjes) voor de kleurechtheid. Hij demonstreert hoe je je hiermee omgaat en hoe je een soort offset (een ICC- of eigenlijk correctieprofiel) maakt.Daarnaast legt hij uit hoe je in je fotobewerkingsprogramma een(sRBG, AdobeRGB of ProfotoRGB) kiest. Frank kiest voor. De meeste monitoren kunnen voor 98% AdobeRGB aan. Het voordeel van zo'n colorchecker (voor je camera dus), is dat je met allerlei verschillende camera's tot dezelfde kleuren kunt komen.Een(bijvoorbeeld van) die je bij het gezicht van je model houdt en naar het licht toe richt is ook echt een must-have. Frank demonstreert hoe je met zo'n lichtmeter kunt werken, de waardes kunt interpreteren en toepassen.Als tips om geld te verdienen met fotografie geeft hij een aantal zeer bruikbare en waardevolle, namelijk om te beginnen met het bepalen van jeFrank legt uit waarom hij niet overgaat naar continuverlichting en wat de betere merkenzijn. Hij legt de voordelen uit van investeren in goede flitslampen (de kosten van lichtvormers zijn uiteindelijk vaak veel hoger).Hij gebruikt zelf eigenlijk bijnazodat hij het licht beter kan sturen naar zijn model. Hij gaat uitleggen hoe je toch dynamische foto's kunt maken met grote softboxen.Hij laat zien hoe je het licht kunt 'weg-featheren' van het model (dus je gebruikt alleen de zijkant van je lichtvormer, die veel minder licht geeft dan de kern, maar het licht is veel zachter).