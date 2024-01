Review: Datacolor Spyder X2 Elite

De Spyder X2 Elite in de praktijk

Het kartonnen doosje waarin de Spyder verpakt zit bevat behalve de al genoemde gadget, een briefje met het serienummer en een verwijzing naar de Datacolor website voor meer informatie.Op die site staat korte, maar duidelijke, informatie over het downloaden van de benodigde software en over de gehele procedure van het kalibreren.Nadat je de software op je computer hebt geďnstalleerd kan het kalibreren beginnen. Op het scherm verschijnt duidelijke instructie, je begint met het plaatsen van de meetcel tegen de monitor waarbij het contragewicht het zaakje netjes op zijn plaats houdt.Vervolgens zie je allerlei fancy kleurtjes op het scherm verschijnen en voordat je het weet is je scherm gekalibreerd. Dat wordt overigens duidelijk aangeven. Daarna moet je hier en daar nog wat vinkjes aanbrengen en klaar is Kees.Het is overigens wel raadzaam om het scherm van tevoren eerst op de juiste helderheid en contrast in te stellen.