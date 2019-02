Review: foto op Plexiglas + Aluminium van BesteCanvas.nl

Bestellen

De bestelprocedure is vrij eenvoudig. Allereerst selecteer je de te uploaden foto. Kies daarna het gewenste product, het formaat, de dikte van het spanraam, de stijl, de rand, et cetera. Als effect kun je zwart-wit kiezen.Zet je product in het winkelmandje, controleer je artikel en vul hier eventueel een vouchercode in. Je kunt nu meerdere afbeeldingen uploaden of bijbehorende producten zoals ophangsetjes bestellen. Voer bij contactinformatie je gegevens en je leveringsadres in en kies de gewenste betalingsmethode.Controleer je bestelling en bevestig je bestelling. Nadat je de Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd klik je op 'Nu Kopen'. Na de betaling ontvang je een e-mailbevestiging voor je bestelling en wordt deze geplaatst.Als betalingsmethoden hanteren ze: PayPal, IDeal, Klarna, en CreditCard (ze accepteren VISA, Mastercard en American Express). Als je via Klarna bestelt, heb je 14 dagen de tijd om te betalen.