Review: Metal Canvas van Fotogeschenk

De charme van foto op canvas wordt bij dit product gecombineerd met de stoerheid van metaal. De afbeelding wordt in maximale afdrukkwaliteit op de metalen plaat gezet, waarna de randen worden omgebogen, zodat er een profieldikte vanaf de wand van 25 of 50 mm ontstaat, waarop de print doorloopt.



Monteren is heel eenvoudig omdat de omgebogen rand direct blijft hangen aan haak of schroef. Voor de afwerking van dit product heb je keuze uit een beschermende autolak halfmat of glans. Het product is dankzij de beschermende laklaag ook UV- en vochtbestendig en dus duurzaam geschikt voor bijvoorbeeld een buitenprint.



Ik kreeg een code waarmee ik gratis een metal canvas van 2.5 centimeter dik kon bestellen op 40x60 centimeter, met gratis verzending.