Review: Online cursus Starten met Fotografie

Ik vond het echt een goede cursus. Alle aspecten van de fotografie worden onder handen genomen en worden op rustige en duidelijke manier uitgelegd. Er wordt niet alleen gesproken, maar veel wordt gedemonstreerd aan de hand van animaties om bijvoorbeeld de werking van de spiegel bij een spiegelreflexcamera duidelijk te maken.En daarnaast ook de werking van een systeemcamera zonder spiegel. Hij laat het verschil tussen een langzame en snelle sluitertijd zien met een antieke spiegelreflex die hij aan de achterkant heeft opengemaakt. Je ziet nu precies wat er gebeurt, iets wat je met geschreven tekst niet zo goed duidelijk kunt maken.Nando is in staat om op rustige en begrijpelijke wijze de meest complexe technische details duidelijk te maken. De animaties complementeren het geheel. Als je deze cursus gevolgd hebt, beschik je absoluut over de benodigde bagage om tot acceptabele foto's te komen in de meeste weers- of lichtomstandigheden.De cursus is sinds vrijdag te bekijken voor alle leden van Photofacts Academy. Elf leden hebben reeds de cursus bekeken en laten positieve geluiden horen.Gemiddeld krijgt de cursus nu een waardering van een 9,5.Freddy schrijft over de cursus:En Theo laat weten:Ook Gerrit is enthousiast:De cursus is in zijn geheel te bekijken op Photofacts Academy. Als je nog geen lid bent kun je met een gratis proeflidmaatschap ook deze (en alle andere) cursussen bekijken.