Review: Westcott Optical Spot door Lindsay Adler

Conclusie

De Westcott Optical Spot door Lindsay Adler is in mijn ogen een erg gave aanvulling voor elke studio. Het geeft je mogelijkheden die je van geen enkele andere lichtaanpasser krijgt.Een nadeel kan dan ook zijn dat, als je eenmaal aan de slag gaat met de Optical Spot, je er mogelijk meerdere wilt hebben. Dan kun je zowel je model als je achtergrond heel nauwkeurig belichten.De Optical Spot van Westcott is een complete set waarmee je direct aan de slag kunt. Het geeft je direct flink wat nieuwe creatieve mogelijkheden.De bouwkwaliteit is helemaal prima en het is mooi dat je zelf ook Canon objectieven kunt gebruiken als alternatief op het meegeleverde objectief. Dit geeft je op eenvoudige wijze nog meer mogelijkheden.Met 649 euro is de Westcott Optical Spot helaas niet heel goedkoop, maar aan de andere kant kun je iets dergelijks ook al betalen voor een mooie softbox. Je zult zelf moeten bepalen of je de mogelijkheden van deze lichtaanpasser in jouw situatie voldoende zou gebruiken.Zelf heb ik een optical spot in elk geval toegevoegd aan mijn verlanglijstje.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.