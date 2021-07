7 handige tips voor Capture One Pro

Er zijn veel manieren om een doel te bereiken in Capture One Pro. Ik wil je graag een paar verborgen functies of eenvoudigere methoden laten zien om er sneller te komen.





1. Automatische correcties

2. Voor/na van een enkele tool

3. Schuifregelaars in een tool

4. Loeptool

5. Werkomgeving vergelijkbaar als met Lightroom

Als je een snelle automatische correctie wil maken, klik kort je op het toverstafje in den werkbalk. Standaard pakt ie dan de hele foto aan. Je kunt echter ook op alleen een onderdeel een correctie uitvoeren.Houd de muisknop ingedrukt - dus druk langer op het kleine icoontje van de tool - dan kan je uit een lijst kiezen welke functies je automatisch wil laten corrigeren. Degenen die dan een vinkje hebben zullen gecorrigeerd worden.Om te zien wat het effect is van het gebruikte gereedschap kun je schakelen tussen het voor/na-beeld. Houd hiervoor de [optie/ALT]-toets ingedrukt en druk langer op het kleine reset-pictogram van de tool (een wervelende pijl).Hetzelfde effect op alle aanpassingen voor de hele foto's kan tegenwoordig niet meer worden toegepast met op de globale reset-knop in de linkerbovenhoek. Dit werkt nu met de sneltoets Y of met de menubalk Weergave Voor/Na.Schuifregelaars vormen het grootste deel van de aanpassingsinterface in Capture One. Hoewel ze eenvoudig lijken, zijn er een paar trucs om te leren die de manier waarop u uw afbeeldingen bewerkt, kunnen optimaliseren. Elke slider heeft een voor/na functie. Klik en houd de naam van de schuifregelaar ingedrukt om tijdelijk de 'voor'-versie te bekijken.Als je jouw cursor op een schuifregelaar plaatst en het scrollwiel gebruikt, verplaatst je de schuifregelaar. Als je op een laptop werkt, werkt scrollen met het trackpad precies hetzelfde. Je kan elke schuifregelaar resetten door er ergens op te dubbelklikken.Met de loep-tool (sneltoets: P) kan je een vergroting van een geselecteerd gebied van je foto in een loep bekijken. Als je lang op de loep-tool in het midden bovenaan de interface drukt, krijg je verschillende opties. Je kan de grootte van de loep en het zoomniveau binnen de loep wijzigen.Als je direct een snelle loep nodig hebt zonder het cursorgereedschap te veranderen, druk dan op ALT + spatiebalk (CTRL + spatiebalk op een Windows computer) terwijl je de muisaanwijzer op het geselecteerde gebied van je afbeelding houdt.Als je gewend bent aan de interface van Adobe Lightroom Classic, kan je dit bij Capture One snel omzetten door gebruik te maken van:Na ongeveer een paar seconden zitten dan de panelen op de rechter kant en de fotobrowser onder de actieve foto.