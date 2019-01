Achtergrond verwijderen met Remove.bg

Gebruik eenvoudig de knop op de startpagina om een foto op je computer te selecteren (of je kunt ook de URL van een foto op internet invoeren). De website verwerkt vervolgens de foto en toont het resultaat al na enkele seconden. Onder het resultaat is een knop waarmee je de foto kunt downloaden als een PNG-afbeelding met een transparante achtergrond.



Ik testte de webapp met enkele voorbeeldportretten en en was best onder de indruk van de kwaliteit en snelheid van de resultaten. Remove.bg zegt dat het "geavanceerde AI-technologie" gebruikt voor de afbeelding en achtergrond in foto's, evenals speciale algoritmen.