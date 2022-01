10 tips voor het fotograferen van puppy's

Wat is er leuker dan een pupje of kitten te verwelkomen als je nieuwe huisgenoot! Het brengt leven in de brouwerij en iedereen die graag fotografeert zal al snel in de verleiding komen om dit jong leven op de gevoelige plaat vast te leggen!



In de praktijk kan dit echter tegenvallen, pupjes en kittens kennen geen commando's en stilzitten is uiteraard niet aan hen besteed, op ontdekking gaan is zoveel leuker!



Als dierenfotografe heb ik veel ervaring met het fotograferen van jonge dieren. Onderstaande tips helpen je op weg voor het perfecte plaatje van je nieuwe huisgenoot!





1. Gebruik een verhoging

Pupjes en kittens kennen geen commando's en zijn dus ook niet van plan om netjes te zitten en te blijven voor je foto!Het helpt om een verhoging te gebruiken om ze op te zetten zodat ze niet zomaar vrij kunnen rondlopen. Zo zitten ze meteen ook goed voor je lichtopstelling! Houd wel steeds in het oog of je opstelling veilig is!