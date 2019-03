Een kitschfoto herkennen in 3 stappen

1. Ja, ik heb deze foto al veel vaker gezien. Het is een standaard compositie van een ondergaande zon, met zee, strand en wat gebladerte in de randen.



2. Voorts heeft het beeld maar n laag: je ziet de zonsondergang en daarmee uit.



3. Tot slot schuurt er helemaal niks in dit beeld. Even daarvoor liep er een kat dwars door dit tafereeltje. Het beest maakte enthousiast een kuiltje in het zand, alwaar hij vervolgens uitgebreid zijn behoefte in deed. Als ik dt had gefotografeerd was het geen kitschfoto meer geweest. Maar ik was nt te laat, helaas.



Disclaimer: dit artikel is geenszins een pleidooi tegen de kitschfoto. Er is - vind ik - niks mis om taferelen op een standaard wijze mooi fotograferen. Wl helpt het soms om je bewust te zijn van de mogelijkheden. En dat het ook anders kan, als je dat zou willen.