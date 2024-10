Stop eens met nieuwe dingen bedenken

Een voorbeeld

Ga zo snel mogelijk aan de slag met een idee

Wil jij ook gave foto's maken?

Deze week ging ik op pad met als doel om een start te maken met een project dat in mijn hoofd al af was, maar waarvoor ik nog geen enkele foto had gemaakt. Na anderhalf uur fotograferen kwam ik thuis, keek naar de beelden, deed nog wat onderzoek en gooide de hele boel in de prullenbak: het idee bleek helemaal niet levensvatbaar én het was gestoeld op een verkeerde aanname.Helemaal niet erg natuurlijk, het merendeel van mijn ideeën belandt nu eenmaal in de prullenbak. Maar wat wél zonde is, is dat ik wekenlang heb nagedacht over een project dat nergens op sloeg. Terwijl ik stiekem best wist dat ik erop uit moest. Had ik geen zin in, want die expositie in mijn hoofd was zó goed, dat ik er telkens naar terugkeerde.Lekker veilig.Wat ik hiervan leerde: nieuwe dingen bedenken mag best, maar zet ze dan wel zo snel mogelijk om in iets tastbaars. Schrijf je projectidee uit op papier, ga fotograferen, print de boel uit en hang het aan de muur. Verwacht geen perfectie, maar laat je leiden door de potentie die erin zit. En heb lol in de hobbels die je onderweg tegenkomt. Geeft veel meer voldoening dan die expositie in mijn hoofd.Tsja, alles komt altijd op hetzelfde neer: het grootste obstakel in de realisatie van mijn werk, dat ben ik zelf.