Tip: kijk éérst naar het licht, zoek dán pas je onderwerp

Een filosofische vraag: is een foto een plaatje van een onderwerp, of is het een plaatje van de lichtval op dat onderwerp? Dat laatste, wat mij betreft. Ik pas mijn werkwijze daar dan ook op aan. Een korte uitleg in drie stappen.



Fotograferen is schrijven met licht – zonder licht geen foto. Onlangs was ik in Colombia, alwaar het licht een feest is. De kleuren zijn in sommige gebieden hyperverzadigd; alsof iemand het “saturation”-schuifje in Lightroom iets te enthousiast heeft gebruikt – zie de (onbewerkte) foto hieronder.