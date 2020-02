Tip: Meervoudige belichtingen in je camera

Met digitale camera's was dit eerst moeilijker te bewerkstelligen, omdat zodra het beeld is vastgelegd op het geheugenkaartje, het van de camerasensor wordt verwijderd. Hierdoor is het moeilijk om twee of meer beelden te overlappen met elkaar.



De Canon EOS-1Dx serie, EOS 5D Mark III + IV, EOS 6D Mark I + II en de EOS 70D + 80D + 90D spiegelreflexcamera's hebben echter de mogelijkheid om belichtingsstapels tussen twee en negen foto's samen te stellen.



Bij deze techniek kun je het beste een statief gebruiken of, indien je een steady hand hebt, een monopod. Je wil liefst een achtergrond hebben die niet verschoven is tussen de meerdere beelden. Voor de foto's in dit artikel heb ik een monopod gebruikt en had ik het voordeel dat de achtergrond donker was.



Deze functie is beschikbaar voor zowel RAW- als JPEG-afbeeldingen en heet 'meerdere opnamen'. Binnen deze functionaliteit zijn er verschillende instellingen die kunnen worden aangepast om het uiteindelijke resultaat aan je behoeften aan te passen.



Deze mogelijkheden zijn Additief, Gemiddeld, (Vergelijkend) Helder en (Vergelijkend) Donker. Nikon camera's hebben een soortgelijke optie genaamd 'Meerdere Belichtingen'.