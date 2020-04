Verplicht thuis en terug naar de basis

Het maakt ook eigenlijk niet uit of je dit nu met een camera of mobiel zou willen doen want de bijbehorende basiskennis geldt sowieso voor beiden. In het geval van dit artikel zijn de meeste foto's trouwens gemaakt met een mobiele telefoon.



Fotograferen begint altijd met oefenen in anders leren kijken, bijvoorbeeld naar de meest alledaagse dingen om je heen. Dingen waar je normaal niet meer bij stilstaat en je zo een-twee-drie, vaak ook niet tot in detail kan beschrijven.



En waar kun je dit nu beter doen dan thuis. Loop eens door je woning en kijk eens naar alles wat er staat alsof je het pas voor de eerste keer ziet.



Kies vervolgens een voorwerp uit en kijk hoe je dit zo fraai of apart mogelijk zou kunnen fotograferen. Om dit voor elkaar te krijgen is het handig om het gekozen object vanuit zoveel mogelijk richtingen, afstanden en verschillende plekken te bekijken.



Tegelijkertijd moet je er goed op letten of er voldoende, te weinig of te veel licht op je onderwerp valt.