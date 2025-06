Vliegtuigstand op een camera

Draadloze verbindingen op een Canon EOS M50. Elke camera heeft ze tegenwoordig.

Moderne camera's verbinden met smartphones via NFT, Bluetooth of via Wifi. Met deze functies wordt het mogelijk om een camera draadloos aan te sturen, te bedienen, of beelden te bekijken of over te zetten.Het kan een lastig proces zijn om een verbinding met je tablet of smartphone te maken. Schakel je de communicatie in, dan moet er in veel gevallen een proces doorlopen worden. Bij sommige camera's kan dat een vervelend of tijdrovend proces zijn.