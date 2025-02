Waarom ik alleen fotografeer bij bewolkt weer

Het gebeurt me bijna wekelijks: iemand die zegt dat ik zulke troosteloze foto's maak. Waarom kies ik niet eens een zonnige dag uit om de boel vast te leggen? Nou, laat ik daar eens antwoord op geven.



In mijn fotografieprojecten zet ik alledaagse stedenbouw op een podium. Bijvoorbeeld met mijn project over sirenepalen in Nederland. Die palen zijn voor mij een mooi haakje om te laten zien hoe Nederland eruit ziet op lukrake plekken. Ik zoek de palen op en fotografeer de omgeving waarin ze staan.





Gelijkmatig licht

Mijn doel met deze serie is dat je met aandacht kijkt naar de - meestal zeer alledaagse - gebouwde omgeving. Als ik die omgeving in een fotostudio zou kunnen zetten, dan zou ik kiezen voor vlak en gelijkmatig licht: zo krijgen alle details evenveel aandacht. Ik zou nooit kiezen voor één felle spot.De zon is zo'n felle spot.In een foto waarin de belichting vanuit één hoek komt, krijg je een contrastrijk beeld met daarin flinke schaduwen en fel verlichte delen.In de foto hieronder trekt de stoep linksonder bijvoorbeeld de aandacht omdat deze veel lichter is dan de rest. Net de planten op de muur en uiteindelijk de vliegtuigstreep rechtsboven.