Werken als fotograaf: hoe begin je?

Vooral bij straat- en reisfotografie is uitstraling en het vermogen om initiatief te nemen heel belangrijk. Er mag geen angst zijn om in het moment te kruipen en zo de perfecte shot te maken. Vaak leidt dit ook tot unieke belevenissen en grappige situaties.





Richtingen

Binnen het vak fotografie zijn er veel verschillende richtingen. Zo kun je productfotograaf, fashionfotograaf of reisfotograaf worden om er maar een paar te noemen. Sommigen verdienen hun geld zelfs met het maken van “stock” foto's.Hierbij is het handig om te kijken naar waar je al goed in bent, om vervolgens te kijken naar een passende vacature als fotograaf . Werken als assistent van een fotograaf is altijd een goed begin.Zo kun je ervaring opdoen over hoe het is om fotograaf te zijn en wat voor taken een fotograaf heeft. Daarnaast is het ook een goede mogelijkheid om je netwerk te vergroten.