Bertha: een gigantische camera die de grootste foto ooit maakt

De eerste tests bleken een verrassing te zijn. Hij ontdekte dat bij de maximale diepgang van de balg de velddiepte met een volledig gesloten diafragma ongeveer 4 cm is: een echte uitdaging om een dergelijke fotoshoot te beheren.



Bertha werd bijna volledig ontworpen en gebouwd door de bemanning van Branco Ottico, met uitzondering van het gedeelte met betrekking tot de grondglas- en filmhouder, waarvoor ze afhankelijk waren van een professional in aluminium frames.



Het hele frame dat de grote camera ondersteunt, is modulair en volledig gemaakt van zwaar metaal om bewegingen te ondersteunen zonder de stabiliteit te verliezen. Het werd ontworpen door Branco Ottico bemanningslid Donato Rizzo, een expert in mechanische verwerking.



Het belangrijkste idee is om de gigantische camera te gebruiken om unieke werken te maken met het chemische proces dat ze hebben ontwikkeld, de ROBA APPOSTA inversiekit, die in staat is om alle fotopapier en zwart-witfilms positief om te keren.