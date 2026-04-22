Fotobewerking in... Davinci Resolve

Fotobewerking in... Davinci Resolvewoensdag 22 april 2026, 22:11 door Nando Harmsen | 51x gelezen | 0 reacties
We kennen allemaal Davinci Resolve als een programma voor video-editing. Er is een heel uitgebreide gratis versie van te gebruiken. De nieuwste Davinci Resolve 21 biedt echter een heel interessante functie voor fotografen: fotobewerking.
Het klinkt misschien vreemd om fotobewerking in een programma te hebben waar de focus op video ligt, maar het is niet zo heel vreemd. In deze video van Matt WhoisMatt Johnson komt het aan bod. Scroll door naar 8:05 min.
Zoals verteld wordt, foto-editing in Davinci Resolve biedt het maken van albums en color grading zoals dat ook in video gebeurd. Tethered shooting behoort ook tot de mogelijkheden. Het mooiste is, dat je naadloos kan omschakelen naar video.
In de video komen alle andere updates van Davinci Resolve 21 ook aan bod. Werk jij met zowel foto's als video, dan kan dit een unieke kans zijn om alles in één programma te krijgen.
Leer video editen in Davinci Resolve
Blackmagic heeft het programma Davince Resolve voor video editing. Hiervan is niet alleen een betaalde versie waarin alle mogelijkheden ter beschikking zijn. Er is ook een gratis versie die voor de meeste hobbyisten en video liefhebbers voldoende mogelijkheden biedt.
Jasper van Ham heeft een beginnerscursus over video editing in Davinci Resolve gemaakt waarmee je direct aan de slag kan voor het maken van je eerste video. Kijk op Photofacts Academy voor de cursus Davinci Resolve voor beginners.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
