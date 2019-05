Sergej Prokoedin-Gorski, pionier van de kleurenfotografie

De camera die hij gebruikte was een variant op de camera van de Duits scheikundige Adolf Miethe, bij wie hij korte tijd in Charlottenbrug bij Berlijn, fotografische chemie studeerde.



In Rusland heeft hij zelf een lichtgevoelige emulsie ontwikkeld die het gehele kleurenspectrum omvatte. Hij nam zijn foto's monochroom, maar met een filter. Door de uitzonderlijk goede kleurkwaliteit kwamen ze heel natuurlijk over.



Destijds was er nog geen mogelijkheid om foto's af te drukken. Met een drievoudige magische lantaarn moesten zijn glazen dia's geprojecteerd worden. Hij reisde tussen 1905 en 1916 door Rusland met steun van Tsar Nicolaas II.



De foto's van zijn reis door het Aziatische deel van het grote Russische rijk laten onder meer Buchara en Samarkand en de vergane glorie van de Zijderoute zien. De uitgestrekte verten, de sprookjesachtige gebouwen en de mensen van Rusland, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en de Oktoberrevolutie. Prachtig om te zien!