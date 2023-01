Tweezijdige randverlichting met één licht

Met behulp van Photoshop geeft Gavin ook nog het effect van kleurgels voor de randverlichting.



Meer ontdekken over flitsfotografie?

Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.