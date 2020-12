Video: Flitslicht combineren met kaasrlicht

Gavin stelt in de video zijn camera eerst in op de belichting die nodig is voor de achtergrond. Dus zonder flits. Alleen de kaarsen zorgen dan voor licht en het model is dan donker. Deze belichting blijft hij gebruiken, ook na het toevoegen van de flitser.



Hij plaatst het flitslicht heel dicht op het model zodat er weinig flitslicht op de achtergrond komt. Zo behoudt hij de sfeer van de kaarsen op de achtergrond.



Met een oranje kleurfilter zorgt hij ervoor dat de kleurtemperatuur van beide lichtbronnen (de kaarsen en de flitser) overeen komt.



Gavin maakt ook nog de foto opnieuw zonder model. Hij heeft zo een foto met alleen de achtergrond. Hiermee kan hij eenvoudig de softbox (die in beeld stond) wegpoetsen. Uiteraard moet je dan wel op statief werken.



101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.