Doe mee aan tentoonstelling This is Surrealism!

La réproduction interdite van René Magritte heb ik ooit al eens zelf gedaan

Inspiratie

De straat op!

In de slider op de site van het Cobra Museum kun je voorbeelden zien van surrealistische kunstwerken die ook te zien zijn op de tentoonstelling This is Surrealism! maar je mag ook ieder ander surrealistisch werk gebruiken. Het is ook heel leuk om op instagram te checken op #tussenkunstenquarantine.Op de webpagina van het Cobra Museum verzamelen ze ook deze thuiskunstwerken. Ook kiezen ze een vier 'best of' uit alle inzendingen. Deze winnaars krijgen een abriformaat poster en een plekje op straat in het busstation van Amstelveen.