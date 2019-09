Illias Teirlinck winnaar Instagramwedstrijd #Lustforlife2019

Viering Saint V, Brussel © Illias Teirlinck

Instagramwedstrijd #Lustforlife2019

De Instagramwedstrijd is georganiseerd ter ere van de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken. De tentoonstelling is nog tot en met 6 oktober te zien in het Nederlands Fotomuseum.Mensenfotograaf: dat is wat Ed van der Elsken was. Via zijn camera maakte hij contact met mensen over de hele wereld. Hij fotografeerde mensen het liefst in kleur. In kleur kon hij nog dichter bij de werkelijkheid komen. Zo bracht hij nog beter de emotie over. Hij wist als geen ander het geluk en het plezier in het leven vast te leggen.GeÔnspireerd op het werk van Ed van der Elsken kon iedereen van 25 mei tot en met 31 juli 2019 zijn of haar foto delen op Instagram onder #Lustforlife2019. Geheel in de stijl van Ed van der Elsken moesten alle foto's in kleur zijn en de mens moest centraal staan.Uit de meer dan 1600 inzendingen selecteerde de vakjury 30 foto's. De eerste prijs is gegaan naar Illias Teirlinck met een foto van drie meisjes tijdens de viering van Saint V in Brussel. Hij wint een gelimiteerde kleurenprint van Ed van der Elsken.Ioana Cobzaru heeft de tweede prijs in de wacht gesleept met een foto van een rokend meisje, gemaakt in Bilbao, Spanje. De foto van een overstekende vrouw van Harry Aaldering is op de derde plaats geŽindigd.De vakjury bestond uit Jan Dirk van der Brug (Fotograaf des Vaderlands), Sanne Donders (fotograaf) en Maarten van der Kamp (fotograaf).Klik hier voor de foto's van de winnaars.